Российский Су-27 перехватил американские бомбардировщики над Балтийским морем

Дежурящий у границ России истребитель Су-27 подняли в воздух над Балтийским морем для сопровождения двух бомбардировщиков В-1 В Военно-воздушных сил США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной России.

Воздушные цели над нейтральными водами Балтийского моря зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Иностранные боевые самолеты приближались к российской границе.

Для недопущения нарушения в воздух подняли истребитель Су-27, входящий в состав по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

Экипаж Су-27 распознал приближающиеся самолеты как стратегические американские бомбардировщики В-1 В. После этого российский истребитель сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения государственной границы России не допущено.

После того как иностранные военные самолеты поменяли курс, направившись от российской границы, Су-27 благополучно вернулся в аэропорт базирования.

Весь полет прошел по международным правилам использования воздушного пространства.