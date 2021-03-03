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    03 марта 2021, 20:55

    Российский Су-27 перехватил американские бомбардировщики над Балтийским морем

    Анатолий Минкин

    Дежурящий у границ России истребитель Су-27 подняли в воздух над Балтийским морем для сопровождения двух бомбардировщиков В-1 В Военно-воздушных сил США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на национальный центр управления обороной России.

    Российский Су-27 перехватил американские бомбардировщики над Балтийским морем

    Воздушные цели над нейтральными водами Балтийского моря зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Иностранные боевые самолеты приближались к российской границе.

    Для недопущения нарушения в воздух подняли истребитель Су-27, входящий в состав по противовоздушной обороне сил Западного военного округа.

    Экипаж Су-27 распознал приближающиеся самолеты как стратегические американские бомбардировщики В-1 В. После этого российский истребитель сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения государственной границы России не допущено.

    После того как иностранные военные самолеты поменяли курс, направившись от российской границы, Су-27 благополучно вернулся в аэропорт базирования.

    Весь полет прошел по международным правилам использования воздушного пространства.