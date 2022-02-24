Российский Су-25 потерпел аварию на Украине

Штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил России потерпел аварию в ходе операции на Украине. Пилот катапультировался, он жив. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передало РИА «Новости».

Военный самолет Су-25 ВКС РФ потерпел аварию в результате ошибки техники пилотирования, сообщил генерал-майор Конашенков.

«Летчик благополучно катапультировался и уже находится в расположении своей воинской части», — сказал пресс-секретарь российского оборонного ведомства.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация чужих территорий.

В Минобороны отмечали, что российские силы наносят высокоточные удары только по объектам военной инфраструктуры на Украине, не подвергая ударам города. В ведомстве заверили, что мирному населению ничто не угрожает.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о вертолете и четырех беспилотниках ВСУ, сбитых в Донбассе.