Российский спутник сошел с орбиты и сгорел

Российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Как сообщили в Минобороны, аппарат выработал свой ресурс.

«По данным Центра контроля космического пространства ГЦ РКО схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 по московскому времени 23 ноября 2019 года над акваторией Тихого океана», — цитирует «Интерфакс» военное министерство.

Как пишет ТАСС, последний раз аппарат был зафиксирован в системе воздушно-космической обороны Северной Америки на высоте 80 километров.

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Аппарат «Космос-2422» был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк. Он разработан на базе платформы УС-КС «Око». «Космос-2422» мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет и передавать соответствующую информацию на Землю.

Сейчас Россия формирует новый космический эшелон для отслеживания запусков баллистических ракет. Он будет состоять из спутников «Тундра». Первый такой аппарат был выведен на орбиту в 2015 году.