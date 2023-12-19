Армия 19 декабря 2023, 11:12 Российский солдат увернулся от гранат ВСУ и спас раненого сослуживца «Военкоры Русской Весны»: солдат ВС РФ вытащил на себе раненого сослуживца РИА «Новости»

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Раненый российский солдат спас тяжело пострадавшего сослуживца из-под обстрела украинской армии с дрона. Он тащил его по полю и уворачивался от гранат, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В разгар боя оба солдата получили ранения. Один из парней взвалил сослуживца себе на спину и ползком протащил по полю. Дрон Вооруженных сил Украины наблюдал за ними и сбрасывал гранаты.

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Спасавший друга военный дважды увернулся от огня. Оказавшись в окопе, он включил рацию и запросил эвакуацию. В это время украинские военные сбросили гранату рядом с его сослуживцем, но не попали — она взорвалась неподалеку. Мужчина несколько раз пытался встать, но падал обратно на землю.

«Есть все шансы, что бойцы все же в итоге спаслись. Судьба парней все также неизвестна, но в итоге враг не опубликовал кадры их гибели, потому надеемся, что они выжили», — заявили военкоры.

Минобороны рассказало о подвиге прапорщика Алима Дзамихова, который эвакуировал более 35 военнослужащих. Российская колонна попала под обстрел, несколько машин подбили. Офицер погрузил солдат к себе в кузов и вывез с поля боя.