Российский самолет А-100 «Премьер» впервые пролетел вместе с включенной радиолокационной станцией. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник.

«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 „Премьер“ 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», — сказал он.

Самолет А-100 разработали совместными усилиями сразу несколько компаний, входящих в концерн «Вега», ТАНТК имени Бериева и нескольких других. Главный разработчик проектирует А-100 таким образом, чтобы в дальнейшем он смог заменить военный самолет ДРЛО А-50.

Комплекс А-100 разработали в ответ на появление новых типов целей и в связи с созданием истребительной авиации нового поколения. Возможности новой машины сильно превзошли отечественные и зарубежные аналоги. В прошлый раз об испытаниях А-100 сообщалось еще в феврале 2019 года. Тогда тестируемый образец вылетел в рамках предварительных испытаний.