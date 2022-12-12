Армия 12 декабря 2022, 17:56 Российский разведчик рассказал, как заходил в тыл ВСУ Разведчик ВС Тура рассказал об уничтожении объекта ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные зашли в тыл ВСУ и выполнили поставленные задачи, рассказал «Аргументам и фактам» разведчик с позывным Тура. По его словам, его группа установила наблюдательный пост, скорректировала огонь и уничтожила объект.

Собеседник издания рассказал, что получил задачу попасть в тыл противника вместе со своей группой. Все происходило на линии соприкосновения с ВСУ.

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«Задача была — объект противника. Установить наблюдательный пост. Скорректировать наш огонь и уничтожить объект, а затем вернуться назад. Задачу мы выполняли в тылу противника», — отметил разведчик.

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Дальнейшая эскалация украинского конфликта приведет к началу ядерной войны, заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. Он призвал американские власти прекратить участие в кризисе, чтобы не повторить «вьетнамский сценарий».