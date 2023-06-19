Армия 19 июня 2023, 02:53 Российский противотанковый комплекс «Корнет» назвали грозным оружием против западных танков Military Watch: российские ПТРК «Корнет» — грозное оружие против западных танков РИА «Новости»

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Российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» доказал свою эффективность против западных танков, признал американский журнал Military Watch. Уже 20 лет «Корнет» остается грозным оружием.

Авторы материала напомнили, что ВС РФ применяли ПТРК в Ираке и Сирии, где «Корнет» уничтожал американские танки Abrams, немецкие Leopard 2 и израильские Merkava IV, а также боевые машины Bradley.

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«Передовые возможности „Корнета“ основаны на долгой истории разработки Россией ведущих в мире переносных противотанковых управляемых ракетных комплексов. <…> „Корнет“ остается грозным и экономически эффективным оружием», — написали авторы статьи.

Они отметили, что особенностью российского ПТРК является боеголовка с тандемным снарядом.

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» отлично зарекомендовал себя на поле боя в зоне СВО. Расчеты ПТРК в начале мая расположились у переднего края линии обороны ВСУ и, применив тактику кочующих орудий, нанесли удары по противнику. Они уничтожили долговременные огневые точки украинских подразделений, их позиции, бронированные объекты и инженерные сооружения.