Российский плен лучше подземного города «Азовстали»

С начала спецоперации на Украине в плен сдались больше трех тысяч военнослужащих ВСУ. Еще пятеро добровольно сложили оружие в начале боев за освобождение «Азовстали» в Мариуполе. Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил в колонке для «360», почему они идут на этот шаг. Далее приводим его прямую речь.

Они уже знают, что в плену у российской армии им будет намного лучше, чем в этом подземном городе «Азовстали». Здесь не может быть никаких сомнений.

Думаю, несмотря на всю информационную изолированность, все равно до них доходят слухи о том, как хорошо относятся к украинским военным в российском плену.

И они знают, что будут живы и здоровы. Знают, что их или обменяют, или, после того как они искупят свой грех, свою вину перед народом Донбасса, отпустят домой. А под землей они могут погибнуть, и другого выхода нет.