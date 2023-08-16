Армия 16 августа 2023, 17:52 Российский ОПК эффективно обеспечил все потребности СВО Медведев: российский ОПК справился со всеми задачами и потребностями СВО РИА «Новости»

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Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) справился с обеспечением всех потребностей СВО. Представленные на форуме «Армия-2023» образцы современной военной техники позволили говорить об этом с уверенностью, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он отметил, что Россия научилась эффективно противодействовать западной технике в зоне СВО. Зампред Совбеза отдельно выделил выполнение ОПК гособоронзаказа по выпуску снайперского оружия.

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«Наши оружейники продемонстрировали свои возможности, они неплохие. То, что сделано, служит выполнению цели специальной военной операции», — указал Медведев на заседании рабочей группы ВПК.

По его словам, ВС России применяют снайперское оружие и для уничтожения живой силы противника, и для выведения из строя военной техники.

Ранее зампред Совбеза РФ уличил Запад в стремлении заработать на поставках ВСУ. Медведев подчеркнул, что США и их союзникам не нужен мир на Украине, так как они стремятся получить как можно больше денег для своего ОПК.