Армия 16 апреля 2023, 12:37 Российский морской десант высадился на побережье в Приморье Телеканал «Звезда»: морской десант ТОФ высадился на необорудованное побережье в Приморье РИА «Новости»

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Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в рамках проверки боевой готовности провели тренировочное занятие по погрузке личного состава на десантные корабли и высадке на необорудованное побережье с элементами стрельбы. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

После выхода на берег пехотинцы выстроились в боевые звенья и начали ликвидацию условного противника на опорном пункте. На поддержку подразделениям выдвинулись основные силы.

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На этапе боевой стрельбы военнослужащие отработали атаку по целям, имитирующим вражескую технику, пехоту противника и долговременные огневые точки. Огонь по мишеням вели бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3Ф и танки Т-80БВ.

Также в ходе учений военные отработали незапланированную вводную по отражению контратаки на правом фланге.

Внезапна проверка боеготовности сил Тихоокеанского флота началась 14 апреля.