Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над акваторией Тихого океана. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

Российский МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Восточного военного округа подняли в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы РФ. Экипаж истребителя идентифицировал стратегический разведывательный самолет RC-135 американских ВВС.

МиГ-31 сопроводил иностранный самолет над акваторией Тихого океана. После того, как RC-135 развернулся от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ допущено не было, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Ранее в среду, 7 апреля, сообщалось о перехвате российским МиГ-31 из состава сил ПВО Северного флота самолета-разведчика Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.

В пресс-службе корпорации «МиГ» ранее сообщили, что истребители МиГ-35 будут оснащены системой с элементами искусственного интеллекта.