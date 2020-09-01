Российский МиГ-31 перехватил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 Северного флота России отогнал от границы норвежский патрульный самолет Р-3С «Орион». Операция прошла в соответствии с международными правилами без нарушений.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, над Баренцевым морем заметили воздушный объект, который приближался к российской границе. Чтобы узнать, что это за самолет и не допустить нарушения границы, в воздух поднялся МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Летчики подлетели поближе и выяснили, что это самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Иностранная крылатая машина развернулась в сторону от границы, после чего российский истребитель вернулся на аэродром. Никаких нарушений он не совершил.

Российские летчики провели полет в соответствии с международными правилами использования международного воздушного пространства.

Утром 31 августа два истребителя Су-27 перехватили американский бомбардировщик B-52 над Балтийским морем.