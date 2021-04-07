Российский МиГ-31 «отпугнул» самолет ВВС Норвегии от границ РФ

Российский МиГ-31 перехватил самолет-разведчик Fаlсоn-20 норвежских ВВС над акваторией Баренцева моря вблизи границ РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, рассказало РИА «Новости».

Средства контроля воздушного пространства в среду обнаружили воздушную цель, которая приближалась к российской границе. Чтобы не допустить нарушений, в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота. Экипаж идентифицировал самолет-разведчик ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

Иностранный самолет вскоре развернулся от границы, и МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы допущено не было.

Российский самолет выполнял полет в строгом соответствии с международными правилами, отметили в Национальном центре управления обороной.

Ранее два российских истребителя-перехватчика МиГ-31 впервые пролетели над Северным полюсом и осуществили дозаправку в небе. Полет прошел во время арктической экспедиции «Умка-2021». Видео с учений опубликовало Минобороны РФ.