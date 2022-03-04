Российский летчик уничтожил три украинских Су-27 с начала спецоперации

Майор ВКС РФ Виктор Д. сбил три истребителя Су-27 украинской армии с начала спецоперации. Первый вылет военный совершил утром 24 февраля.

В ходе боевого патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск он обнаружил истребитель Су-27 ВСУ. С первого захода в дуэльном бою он уничтожил вражеский самолет и предотвратил удар по ВС РФ, рассказали в Telegram-канале «Работаем, Брат», который освещает спецоперации российских силовых ведомств.

Спустя два дня Виктор Д. во время вылета уничтожил мобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М1» ВСУ. Причем сделал это на предельно малой высоте — 400 метров. Затем 28 февраля майор в составе пары истребителей вылетел на перехват двух украинских самолетов Су-27, которые приближались для нанесения авиаудара.

На высоте 10 тысяч метров он первой ракетой поразил противника. Затем пара российских истребителей, обнаружив второй уходящий самолет, поразила его перекрестным огнем.

На следующий день, 1 марта, во время боевого патрулирования, Виктор Д. обнаружил и уничтожил еще один Су-27.