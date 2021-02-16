Российский «Ласок 4-П» назвали чумным в США

Российский легкий сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» агентство The Drive окрестило «мобильным чумным доктором». Американское издание считает, что «Ласок 4-П» создали для Минобороны РФ.

Якобы ведомству нужно было иметь большую бронемашину, чтобы там можно был разместить вертолет Ми-8 АМТШ.

«Это жесткое требование может до некоторой степени объяснить явно странную эстетику полученного продукта», — написало издание.

Американские журналисты отметили, что использование в машине V-образного корпуса объясняется необходимостью защиты от самодельных взрывных устройств (СВУ) или мин.

Другие элементы автомобиля, например закрепленное на двери запасное колесо, по мнению издания, «больше обязаны конструкции из межвоенного периода между Первой и Второй мировыми войнами, чем тому, что вы можете увидеть на современном поле боя».

Центр «Инновационное Шасси» — разработчик «Ласок 4-П» — сообщал, что легкая бронемашина с бронекапсулой и модулем грузового отсека «специально разработана с низким силуэтом и параметрами небольшой массы (компактный несущий бронекорпус) для обеспечения возможностей транспортировки внутри многоцелевых вертолетов».