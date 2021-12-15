Российский корабль запустил новую ракету для противостояния подлодкам в Японском море
Российский корабль «Маршал Шапошников» запустил противолодочную ракету в Японском море
Российский корабль «Маршал Шапошников» запустил в Японском море новую ракету для противостояния подлодкам. Об этом сообщили в Министерстве обороны 15 декабря.
Таким образом российские войска протестировали оборонный комплекс, предназначенный именно для отражения атак с подводных лодок и получивший название «Ответ».
«Фрегат Тихоокеанского флота „Маршал Шапошников“ в акватории Японского моря произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса „Ответ“ по подводной цели. Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель», — процитировал сообщение Минобороны «Интерфакс».
При этом для запуска ракеты использовались универсальные пусковые приспособления. С них также можно отправлять в сторону противника крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».
Ранее сообщалось, что фрегат «Маршал Шапошников» вышел в акваторию Приморья специально для проведения учений по уничтожению потенциального противника. Условная цель, по которой производили выстрелы ракет, изображала вражеский корабль. После проведения учений фрегат войдет в состав сил Тихоокеанского флота.