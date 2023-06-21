Армия 21 июня 2023, 21:34 Российский комплекс ПВО назвали в США революционным Military Watch: российские ЗРК С-300ПМУ стали революцией в противовоздушной обороне Викимедиа

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Разработка системы ПВО С-300ПМУ стала определяющей в революционном преобразовании противовоздушной обороны России. Об этом написал американский журнал Military Watch.

«В XXI веке С-300 стала, пожалуй, самой известной и узнаваемой системой ПВО в мире», — указано в материале.

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Комплекс С-300ПМУ-1 впервые представили в 1992 году. По сравнению с более старыми системами она получила серьезную модернизацию. ПВО оснастили ракетами 48Н6 с дальностью поражения 195 километров и скоростью 5,8 Маха. Благодаря своим размерам С-300 запускали с мобильных платформ, что повлияло на революционное повышение живучести российских систем ПВО.

Позже российские военные разработали ЗРК С-300ПМУ-2 и С-300ПМУ-3, который потом переименуют в С-400. Эта система обладает дальностью поражения 400 километров, а ее гиперзвуковые ракеты способны перехватывать вражеские снаряды на скоростях выше восьми Махов, напомнили американские обозреватели.

«Эта важная веха в эволюции платформы объясняет, как ей удалось занять такое важное место в обороне России», — резюмировали авторы.

Ранее советник командования ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские системы противовоздушной обороны не способны сбивать некоторые российские ракеты, в том числе баллистические «Искандер-М».