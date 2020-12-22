Российский истребитель Су-30 перехватил японский самолет

Российские военные использовали истребитель Су-30, чтобы перехватить воздушную цель. Ее заметили над нейтральными водами Японского и Охотского морей.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

В ведомстве отметили, что целью оказался патрульный самолет OP-3°C ВВС Японии, он двигался в сторону российской государственной границы. В центре управления подчеркнули, что граница России не была нарушена.

Число перехватов иностранных военных самолетов возле российских границ резко выросло в конце лета этого года. В некоторые дни Министерство обороны сообщало сразу о нескольких таких ситуациях. С приходом осени отчеты о появлении зарубежных воздушных судов у российских границ значительно сократились. В ноябре таких сообщений от Минобороны практически не поступало.

Несмотря на это, в декабре начался очередной всплеск активности. В середине декабря военные назвали число разведсамолетов, которые видели в воздушном пространстве возле российских границ в этом году. В 2020-м их количество выросло на 40% по сравнению с 2019 годом. Всего за 11,5 месяца радиотехнические войска РФ обнаружили более тысячи фактов полетов иностранных самолетов-разведчиков у российских границ.