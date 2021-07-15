Российский истребитель сопроводил американский самолет над Тихим океаном

В четверг, 15 июля, российский истребитель МиГ-31 поднялся над акваторией Тихого океана, чтобы сопроводить самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Воздушная цель была обнаружена над акваторией Тихого океана во время приближения к госгранице России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — передало РИА «Новости» сообщение ведомства.

Российский экипаж установил воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил его вдоль юго-восточного побережья Камчатки.

В результате нарушения границы Российской Федерации допущено не было. После истребитель вернулся на место. В ведомстве отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.