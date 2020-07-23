Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа», — говорится в сообщении.

Российские пилоты приблизились к воздушному судну на безопасное расстояние и установили, что перед ними американский самолет. После разворота Р-8А «Посейдон» вернулся на аэродром базирования.

Су-27 совершил перехват в соответствии с международными правилами. Р-8А «Посейдон» не нарушил госграницу России.

Ранее отечественные военные уже несколько раз засекали иностранные самолеты недалеко от границ. Например, 17 июля истребители Северного флота сопровождали над Баренцевым морем разведывательный самолет Норвегии. А 11 июля средства ПВО обнаружили над нейтральными водами Японского моря самолет-разведчик ВВС США RC-135. Для перехвата в воздух поднялись истребители Су-35с и МиГ-31БМ.

Су-27 перехватывали два американских военных самолета над Черным морем и в конце июня. Патрули США находились тогда в нейтральных водах.