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    17 августа 2020, 16:58

    Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

    Анатолий Минкин

    Самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США пролетел над нейтральными водами Балтийского моря около российских границ. Для его сопровождения в воздух подняли истребитель-перехватчик Су-27 СМ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
    Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

    По данным ведомства, российские радиолокационные станции засекли приближающуюся к границе со стороны нейтральных вод Балтийского моря воздушную цель. На встречу подняли самолет-истребитель Су-27 СМ, входящий в состав Балтийского флота.

    Экипаж с безопасного расстояния распознал приближающийся объект, как стратегический самолет-разведчик США RC-135.

    После того, как американский борт, не долетая до государственной границы России, развернулся в обратном направлении, Су-27 СМ вернулся в аэропорт базирования. Весь полет российского военного самолета прошел по международным нормам.

    Это не первый случай, когда американские самолеты курсируют вдоль российских границ. Так, 7 августа стало известно, о перехвате бомбардировщика США над Охотским морем. С этой целью в небо подняли три истребителя Су-35. Американский борт границу России не пересекал.

    Новости SMI.FM