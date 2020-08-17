Российский истребитель перехватил самолет-разведчик США над Балтикой

По данным ведомства, российские радиолокационные станции засекли приближающуюся к границе со стороны нейтральных вод Балтийского моря воздушную цель. На встречу подняли самолет-истребитель Су-27 СМ, входящий в состав Балтийского флота.

Экипаж с безопасного расстояния распознал приближающийся объект, как стратегический самолет-разведчик США RC-135.

После того, как американский борт, не долетая до государственной границы России, развернулся в обратном направлении, Су-27 СМ вернулся в аэропорт базирования. Весь полет российского военного самолета прошел по международным нормам.

Это не первый случай, когда американские самолеты курсируют вдоль российских границ. Так, 7 августа стало известно, о перехвате бомбардировщика США над Охотским морем. С этой целью в небо подняли три истребителя Су-35. Американский борт границу России не пересекал.