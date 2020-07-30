Российский истребитель перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем

Экипаж Су-27 приблизился к объектам, которые заметил в воздухе. Он установил, что к границе приблизились стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон».

После того как американские самолеты-разведчики развернулись и удалились от российской границы, Су-27 благополучно вернулся на базу.

«Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами-разведчиками не допущено», — сообщили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что самолеты-разведчики США, которые приближались к границе России на Черном море, удалось обнаружить благодаря средствам контроля воздушного пространства над его нейтральными водами.

Это не первый раз, когда американские воздушные судна приближаются к границе России над Черным морем. Ранее военные сообщали о перехвате самолетов-разведчиков США 23, 24 и 27 июля. Каждый раз их разворачивали российские истребители Су-27.