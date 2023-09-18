18 сентября 2023, 16:03
Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» над Баренцевым морем
Минобороны: «Посейдон» ВМС США развернулся над Баренцевым морем из-за МиГ-31
Истребитель МиГ-31 поднялся в воздух над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Самолет не допустил нарушений границы со стороны самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После появления в воздухе российского истребителя американское воздушное судно развернулось от границы РФ.
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«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — сообщило ведомство.
Военные выполнили полет в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами.
Ранее к границам России на Баренцевом море приближался норвежский самолет Р-8А «Посейдон». В связи с этим ВС РФ подняли истребитель МиГ-31, который не дал воздушной цели пересечь российскую границу.
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