Армия 18 сентября 2023, 16:03 Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» над Баренцевым морем Минобороны: «Посейдон» ВМС США развернулся над Баренцевым морем из-за МиГ-31 Пресс-служба Минобороны

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Истребитель МиГ-31 поднялся в воздух над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Самолет не допустил нарушений границы со стороны самолета базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. После появления в воздухе российского истребителя американское воздушное судно развернулось от границы РФ.

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«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — сообщило ведомство.

Военные выполнили полет в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Ранее к границам России на Баренцевом море приближался норвежский самолет Р-8А «Посейдон». В связи с этим ВС РФ подняли истребитель МиГ-31, который не дал воздушной цели пересечь российскую границу.