Российский «Искандер» ударил по военной инфраструктуре Украины

Российская армия ударила по объекту военной инфраструктуры ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер». Запуск показало Минобороны России, сообщило РИА «Новости».

В оборонном ведомстве сняли цикл боевой работы расчетов: военный командует стартовать, его коллеги вычисляют точные параметры и запускают снаряд. Сообщается, что объектом атаки стал объект военной инфраструктуры Украины.

Накануне российские военные показали погрузку ракеты на пусковую установку «Искандер». Они называют свою работу ювелирной, так как весь процесс контролируется вручную, хоть и занимает всего несколько минут.

Комплексы «Искандер» активно используются при проведении спецоперации на Украине. Они предназначены для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также других объектов. Например, их использовали для ударов по складам вооружения.