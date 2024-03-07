Армия 07 марта 2024, 04:40 Российский генерал предупредили о возможном перерастании украинского конфликта в войну в Европе Генерал Зарудницкий: конфликт на Украине может перерасти в войну в Европе РИА «Новости»

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Украинский конфликт может перерасти в крупномасштабную войну в Европе, об этом в своей статье для журнала «Военная мысль» написал начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Журнал издает Минобороны.

Офицер указал, что возрастает вероятность втягивания России в новые вооруженные конфликты. Запад пытается нанести РФ «стратегическое поражение».

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«Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников „прокси-сил“, используемых для военного противостояния с Россией, до крупномасштабной войны в Европе», — указал Зарудницкий

И даже завершение боевых действий на Украине не станет окончанием конфронтации России и Запада, считает генерал. Запущенные процессы трансформации мироустройства привели к глобальным противоречиям, решение которых чаще всего происходит силовым путем.

Заявления западных политиков против России приближают мир к ядерной войне. Чешский офицер отметил, что в отличие от прежних противников Запада, РФ обладает средствами, чтобы ответить на агрессию