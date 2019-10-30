Российский флот получит уникальные противоминные корабли

Он пояснил, что сейчас строительство этих кораблей идет на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

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«Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью корабля. Они поэтапно поступают на флот, проходят испытания», — рассказал адмирал. Сейчас они уже поэтапно поступают на флот для прохождения испытаний.

На воду уже спущены главный корабль «Александр Обухов» и два серийных «Георгий Курбатов» и «Иван Антонов». Недавно вышел еще и четвертый тральщик «Владимир Емельянов». В ближайшее время ожидаются поставки еще двух кораблей, и уже сделали закладку седьмого судна.

Кроме противоминных кораблей, на прибалтийском заводе «Янтарь» строят большие десантные корабли. Уже проходит испытание первый из них «Петр Моргунов». Работа над еще двумя кораблями продолжается. Первый большой десантный корабль «Иван Грен» поступил на флот еще в прошлом году.

Ранее стало известно, что инженеры Крыловского государственного научного центра разработали макет нового многоцелевого авианосца, который может вмещать до 40 летательных аппаратов. Для ускорения взлета в новом авианосце сделали трамплин и электромеханические катапульты.