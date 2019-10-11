Российский флот подготовили противостоять НАТО

Все системы и вооружение корабля прошли тщательные заводские и государственные испытания.

«Советск» — второй корабль проекта. Головной корабль «Мытищи» уже дежурит в Балтийском море, два корабля — «Одинцово» и «Бурю» — готовят для Северного флота. На данный момент строят еще 10 МРК, шесть из которых отправятся в Черноморский флот.

Суда проекта 22800 называют «Каракуртами». Они стали важным козырем ВМФ России. При их сравнительно небольшой собственной боевой мощи, вооружение «Каракуртов» включает ракеты «Калибр». Благодаря этому, они способны нанести точные и сильные удары по целям как в море, так и на побережье.

Балтийский флот готовит малые ракетные корабли к отражению атак НАТО. Ранее звучали заявления американских военных о проработке наступления на Калининград с моря, воздуха и суши.