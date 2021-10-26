Российский экипаж спас судно от пиратов в Гвинейском заливе

Моряки Северного флота РФ спасли контейнеровоз под флагом Панамы в Гвинейском заливе от пиратов. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«25 октября экипаж большого противолодочного корабля „Вице-адмирал Кулаков“ предотвратил захват пиратами гражданского судна в Гвинейском заливе Атлантического океана», — сказано в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Российский экипаж получил сигнал бедствия около 13:00. Его подал контейнеровоз «Люция», который шел из Того в Камерун под флагом Панамы. Сообщалось, что судно пытались захватить люди с оружием, они подплывали на быстроходной лодке.

«Экипаж контейнеровоза после подачи сигнала бедствия, в соответствии с инструкцией, укрылся в машинном отделении», — добавили в департаменте.

Вертолет Ка-27ПС вместе с подразделением морской пехоты поднялся с борта российского корабля и сразу же направился в район ЧП. Представители Минобороны рассказали, что пираты ушли с судна после появления вертолета, морские преступники быстро уплыли в сторону берега.

Вертолет облетел панамский контейнеровоз, с корабля высадили группу антитеррора. Она выпустила экипаж и устроила досмотр судна.