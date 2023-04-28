Армия 28 апреля 2023, 04:01 Российский десант получит комплекс управления артиллерией «Завет-Д» ТАСС: первые серийные комплексы «Завет-Д» поступят до конца года в войска ВДВ Википедия

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Первые серийные комплексы автоматизированного управления артиллерии ВДВ «Завет-Д» поступят в российские войска до конца 2023 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех».

Технику успешно испытали и уже приняли на снабжение

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«Разработчик осуществит первую серийную поставку комплексов автоматизированного управления артиллерии ВДВ „Завет-Д“ до конца 2023 года», — уточнили в пресс-службе.

«Завет-Д» создали на базе плавающего авиадесантируемого бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». С его помощью можно надежно обнаружить разные цели, в том числе замаскированные. Также он обеспечивает взаимодействие артиллерии с беспилотниками.

Новинка способна в несколько раз увеличить эффективность применения артиллерийских систем, которые использую в ВДВ. Речь идет о самоходных орудиях 2С9 «Нона-С», 2С9-1 «Свиристелка», 2С9-1М «Нона-СМ».

Российские войска скоро смогут опробовать дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер». Он уже прошел испытания.