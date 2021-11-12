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    12 ноября 2021, 19:47

    Российский десант отработал высадку в Белоруссии

    Подразделение ВДВ России отработало практическую высадку в Белоруссии

    Александра Ломейко

    В Белоруссии прошли учения российских десантников. Подразделение Воздушно-десантных войск РФ отработало практическую высадку на территории республики.

    Военные в полном объеме выполнили задачи по десантированию на незнакомой площадке приземления, сообщило РИА «Новости».

    «Подразделение <…> также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских Вооруженных сил», — подчеркнули в ВДВ.

    Привлеченный к маневрам личный состав войск вернется в место постоянной дислокации.

    К учениям привлекли порядка 250 человек. Для десантирования задействовали самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации. Взлет производили с территории РФ.

    В конце сентября в Крыму, на полигоне Опук, провели масштабные трехдневные учения ВДВ. В них приняли участие порядка двух тысяч военных и 100 единиц боевой техники. На маневрах отрабатывали организацию обороны в разное время суток и наступление при поддержке танков.