Российский десант отработал высадку в Белоруссии

В Белоруссии прошли учения российских десантников. Подразделение Воздушно-десантных войск РФ отработало практическую высадку на территории республики.

Военные в полном объеме выполнили задачи по десантированию на незнакомой площадке приземления, сообщило РИА «Новости».

«Подразделение <…> также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских Вооруженных сил», — подчеркнули в ВДВ.

Привлеченный к маневрам личный состав войск вернется в место постоянной дислокации.

К учениям привлекли порядка 250 человек. Для десантирования задействовали самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации. Взлет производили с территории РФ.

В конце сентября в Крыму, на полигоне Опук, провели масштабные трехдневные учения ВДВ. В них приняли участие порядка двух тысяч военных и 100 единиц боевой техники. На маневрах отрабатывали организацию обороны в разное время суток и наступление при поддержке танков.