Армия 30 мая 2023, 05:03 Российский боец объяснил, почему НАТО не сможет победить РФ Боец РФ с позывным Маленький рассказал о российской смекалке, которая помогает побеждать РИА «Новости»

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Боец Союза добровольцев Донбасса с позывным Маленький раскрыл преимущества российского солдата перед боевиком НАТО. В беседе с «Царьградом» он рассказал о солдатских хитростях, которые помогают выживать и побеждать в зоне СВО.

Маленький пояснил, что русского солдата от боевика НАТО отличает не только военная форма, но и врожденная смекалка. Доброволец из Донбасса поделился хитростью, как не наткнуться в темноте на растяжку. Он рассказал, что бойцы используют для этого ветки деревьев. Чтобы заварить лапшу, но не разводить огонь, солдаты заливают воду в мотор вместо антифриза и ждут, когда прогреется двигатель.

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Также он рассказал, как уберечь ноги от грибка и прочих напастей. В этом помогают шерстяные вязаные носки, холодная водя и хозяйственное мыло. Также от проблем с ногами помогает тротил, тол или его компоненты. Их натирают и растворяют в воде, после чего намазывают на больные ноги.

По мнению Маленького, именно смекалка дает российским солдатам преимущество над военными НАТО, которые все делают строго по инструкции.

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