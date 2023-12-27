Армия 27 декабря 2023, 12:11 Российский БМП-беспилотник опробуют в зоне спецоперации Глава Ростеха Чемезов: в зоне СВО испытают БМП на дистанционном управлении РИА «Новости»

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После государственных испытаний российские военные в зоне проведения спецоперации получат новейшую дистанционно управляемую боевую машину пехоты. Она позволит сохранить жизни солдат на самых опасных направлениях, сообщил РИА «Новости» гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации», — сказал он.

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На БМП поставили комплект дистанционного управления. Таким же в будущем оснастят самоходную противотанковую пушку 2С25М. Сергей Чемезов сообщил, что применение подобных систем позволит уберечь экипаж в горячих точках.

Роботизированную версию БМП-3 с боевым модулем «Синица» презентовали на форуме «Армия-2022». Ее разработал ВНИИ «Сигнал» в составе холдинга «Высокоточные комплексы». Оператор сможет управлять новинкой при помощи планшета. Конструкторы сохранили в машине обычные места для экипажа.

Сергей Чемезов анонсировал еще одну разработку. На базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создадут бикалиберную реактивную систему залпового огня «Возрождение».