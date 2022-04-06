Российский беспилотник заснял бегство «Азова» в порт Мариуполя

Российский беспилотник заснял попытку бегства «азовцев»*. Они хотели скрыться в морском порту. Кадрами поделился Telegram-канал WarGonzo.

В общей сложности город пытались покинуть 10 неонацистов. Среди них был раненый, его несли сослуживцы.

Мариуполь активно зачищают от националистов. Авторы канала отметили, что кадры подтверждают успех Вооруженных сил (ВС) России. Сторонники «Азова»* не выдерживают натиск: они сопротивляются, но отступают по всем направлениям.

Спецоперация по денацификации Украины началась 24 февраля. Российские власти заявили, что таким образом удастся прекратить притеснение русскоязычных жителей страны. Минобороны подчеркнуло, что все действия направлены только на устранение группировок националистов, мирному населению ничего не угрожает.

* «Азов» — организация признана в России экстремистской и запрещена.