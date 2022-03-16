Российский беспилотник «Иноходец» ударил по украинской бронетехнике

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) комплекса «Иноходец» разгромили автомобильную военную технику и бронетехнику ВСУ. Видео опубликовало Минобороны РФ.

На кадрах показано, как один из «Иноходцев» летит в пустынном камуфляже с подвешенным под фюзеляжем контейнером, управляемый ракетой Х-БПЛА (создана на базе ракеты «Корнета»). Позже можно увидеть удары по украинской технике. В частности, речь идет о точном попадании по боевой машине, которая стоит у зданий около береговой черты.

Место проведения операции не уточняется. В Минобороны добавили, что комплексы беспилотников «Иноходец» ударили по укреплениям и бронированной технике ВСУ. Об этом написало РИА «Новости».

«С БПЛА применялось высокоточное ракетное вооружение. Беспилотным комплексом уничтожены подразделение танков, бронированная и автомобильная техника ВСУ», — отметили в ведомстве.

В комплексе «Иноходец» есть пункт управления и три ударных беспилотника.