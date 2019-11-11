Российский автомат АК-12 разработают в калибре по стандарту НАТО

Автомат Калашникова АК-12 выпустят в новом калибре по стандарту НАТО. Российский концерн уже получил соответствующий заказ на разработку такого оружия, рассказал главный конструктор «Калашникова» Сергей Уржумцев.

«Что касается основной версии этих автоматов, то они существуют сейчас только в калибрах 5,45 и 7,62. Однако у нас есть экспортный заказ на автомат 7,62×51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56×45 стандарта НАТО», — сообщил РИА «Новости» Уржумцев.

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Он также добавил, что кроме АК-12 специалисты концерна занимаются разработкой автоматов по проекту «Малыш». Они будут иметь малые габариты и предназначаться для самообороны. Вес такого оружия будет на килограмм меньше по сравнению с общевойсковым автоматом. Работа ведется над двумя калибрами: 5,45 и 9 мм.

Автоматы АК-12 месте с АК-15 уже поступили на вооружение Минобороны РФ. Оружие было выпущено концерном «Калашников» для солдат будущего «Ратник». Позже были разработаны автоматы АК TR3, которые представляют собой версию для гражданских.