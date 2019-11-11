Российский автомат АК-12 разработают в калибре по стандарту НАТО
«Что касается основной версии этих автоматов, то они существуют сейчас только в калибрах 5,45 и 7,62. Однако у нас есть экспортный заказ на автомат 7,62×51. Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56×45 стандарта НАТО», — сообщил РИА «Новости» Уржумцев.
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Он также добавил, что кроме АК-12 специалисты концерна занимаются разработкой автоматов по проекту «Малыш». Они будут иметь малые габариты и предназначаться для самообороны. Вес такого оружия будет на килограмм меньше по сравнению с общевойсковым автоматом. Работа ведется над двумя калибрами: 5,45 и 9 мм.
Автоматы АК-12 месте с АК-15 уже поступили на вооружение Минобороны РФ. Оружие было выпущено концерном «Калашников» для солдат будущего «Ратник». Позже были разработаны автоматы АК TR3, которые представляют собой версию для гражданских.