Российский «Авангард» оказался еще быстрее, чем говорили раньше

Минобороны России опубликовало новую информацию о скорости полета гиперзвукового блока ракетного комплекса «Авангард». Он разгоняется до 28 Махов, что равносильно примерно 7,5 километра в секунду.

Это следует из «Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012–2020 годах», они оказались в распоряжении РИА «Новости».

Один Мах — число, которое характеризует скорость звука в определенной среде. На разной высоте этот показатель разный, поскольку воздух у поверхности плотнее, чем на высоте. У земной поверхности один Мах равняется 340 метрам в секунду.

Вице-премьер Юрий Борисов два года назад сообщал, что «Авангард» во время испытаний набрал скорость около 27 Махов. До этого президент Владимир Путин рассказывал, что скорость полета блока «Авангарда» в плотных слоях атмосферы может быть 20 Махов.

Ранее глава государства заявил, что к середине декабря доля современного вооружения и техники в российской армии превысит 70%, а в ядерных силах — 86%. Путин поставил задачу довести долю современных вооружений в силах ядерного сдерживания до 88,3% уже в следующем году.