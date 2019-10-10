Российский аналог AR-15 впервые показали в Москве

Винтовку ORSIS-AR15J, которая станет в России аналогом американской полуавтоматической AR-15, впервые представили в Москве. Оружие показали на профильной выставке Arms & Hunting 2019.

«Российский аналог американской винтовки AR-15 компании ORSIS впервые публично представлен на Московской международной выставке охотничьего и спортивного оружия Arms & Hunting 2019. В ходе данного мероприятия будут раскрыты технические характеристики винтовки, а также результаты ее испытаний», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании ORSIS.

Новая российская винтовка является аналогом AR-15, рассчитанным под патрон 5,56×45 миллиметров. Изначально американский экземпляр разрабатывался в качестве перспективной штурмовой винтовки для армии США.

«Кольт» намекнул, что откажется продавать винтовки. Но только мирным жителям Подробнее

Как отметили в пресс-службе, главной отличительной особенностью новой модификации являются стволы винтовки. С помощью них удалось повысить точность и ресурс оружия. Стволы также разрабатывает ORSIS.

Выставка Arms & Hunting 2019 проходит в Гостином дворе с 10 по 13 октября.