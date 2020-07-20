Российский адмирал назвал «чудилом» бывшего командующего ВМС Украины

Российский адмирал Игорь Касатонов назвал «чудилом» экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука, который опубликовал в Сети информацию о «тайной разработке» военно-морских сил РФ.

Он рассказал о создании эшелонированной системы освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. По словам Гайдука, Россия якобы устанавливает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода «Турецкий поток». Касатонов резко отреагировал на подобные доводы. Он подчеркнул, что бывший командующий ВМС Украины «имеет очень слабую подготовку».

«Если бы этот чудило посмотрел, как развита система охраны побережья Калифорнии, например, он бы тихо промолчал и все. Россия — великая морская держава, делает все, что положено. Какие-то системы исследовательские, какие-то взаимодействующие, это все единая система безопасности России с морского направления», — процитировало Касатонова НСН.

Как он добавил, в Черном море со всех сторон может выйти вероятный противник. Так, с юга расположен Босфор, с запада находятся Балканы, со стороны Кавказа — Грузия. Специалист напомнил, что это страны, хозяевами которых является НАТО. В заключение он призвал Гайдука «успокоиться».