Минобороны рассказало о проявивших мужество в ходе спецоперации российских военных

Российские военные продолжают специальную операцию по демилитаризации Украины. В ходе нее отличились дивизион под командованием майора Дмитрия Абакумова, командир отделения мотострелковой роты младший сержант Антон Демидов и командир взвода старший лейтенант Андрей Шаповалов. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщил телеканал «Звезда».

Дивизион майора Абакумова в первый день проведения специальной операции уничтожил 10 боевых машин и экипажей БМ-21 «Град» украинских националистических формирований, расчистив дорогу для наступления.

На следующий день дивизион артиллерийским огнем уничтожил командный пункт украинских националистов.

Командир отделения мотострелковой роты младший сержант Антон Демидов в одиночку уничтожил артиллерийскую батарею украинских националистов.

Командир взвода старший лейтенант Андрей Шаповалов после окружения группы войсками ВСУ подорвал три боевые машины пехоты и зенитную установку Вооруженных сил Украины. Минобороны представило Андрея Шаповалова к награждению орденом Мужества.