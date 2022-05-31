Российских военных снабдили улучшенными БРМ-1К для разведки

Партию модернизированных БРМ-1К отправили в российскую армию. О преимуществах боевых разведывательных машин рассказал в Telegram-канале Уралвагонзавод.

Конструкторы заменили базовое боевое отделение на унифицированное БТР-82А, установили современный двигатель, бортовую электронику и средства связи. Кроме того, БРМ-1К снабдили средствами разведки, навигационным оборудованием и приборами наблюдения. Работы велись в рубцовском филиале концерна.

«За счет повышения тактико-технических характеристик и огневой мощи боевая машина достигла уровня боевой эффективности современных БМП», — рассказали в пресс-службе.

В мае концерн снабдил армию новейшими танками Т-90М «Прорыв». Они приспособлены к условиям современного боя и могут обмениваться данными с другими бронемашинами.