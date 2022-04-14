Минобороны показало, как работают полевые хлебозаводы для российских военных

Минобороны России показало, как функционируют подразделения материально-технического обеспечения ВС РФ во время спецоперации. На опубликованных кадрах можно увидеть работу полевого хлебозавода, где выпекают свежий хлеб, а также, что представляет из себя передвижная полевая баня.

По словам начальника одного из полевых хлебозаводов, продукция, несмотря на условия, получается высокого качества.

«Здесь нет никаких рыхлителей, затвердителей, всевозможных примесей, идет экологически чистая продукция», — сообщил он.

Полевые передвижные бани рассчитаны на два человека в час. Каждая баня разделена на два модуля с отопителями и кондиционированием. Военнослужащие могут оставить одежду в «предбаннике», а затем пройти в моющий отсек. Сами бани работают автономно.