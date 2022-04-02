Российских военнослужащих наградили за мужество в ходе спецоперации

Российским военнослужащим, отличившимся в ходе спецоперации, вручили государственные награды. Церемония прошла в пункте временной дислокации в Киевской области, сообщил телеканал «Звезда».

Один из награжденных рассказал, что вместе с сослуживцами выносил командира взвода, находясь под постоянным обстрелом ВСУ. При этом сам он тоже получил ранение в ногу, но отказался от эвакуации. Своего командира он с товарищами смог вынести, хотя противник продолжал наносить удары по их позиции почти полтора часа.

Замкомандира ремонтной роты Михаил сообщил телеканалу, что их рота осуществляет эвакуацию военных гусеничных и колесных машин во время проведения боевых действий. После этого технику привозят в сборный пункт, где специалисты ремонтируют и восстанавливают боевые машины.

«Благодаря слаживанию экипажей машин технической помощи и бронированных ремонтно-эвакуационных машин, благодаря их правильным и четким действиям мы своевременно вытаскиваем технику из зоны боевых действий», — добавил он.

После проведения ремонта техника снова уходит в строй.