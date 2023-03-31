Армия 31 марта 2023, 11:32 Российских призывников не будут отправлять в зону СВО Начальник управления Генштаба Цимлянский: срочники не будут служить в зоне СВО РИА «Новости»

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Солдатов срочной службы не будут отправлять в зону специальной военной операции. Военнослужащих-контрактников и мобилизованных хватает для решения поставленных задач. Об этом заявил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский в эфире телеканала «Россия 24».

«Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции», — сказал он.

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Начальник управления Генштаба обратил внимание, что на численность военнослужащих по контракту и отмобилизованных военнослужащих вполне достаточна, чтобы справляться с поставленными задачами.

Ранее Цимлянский подчеркнул, что всех призывников направят для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории России.

Призывная кампания стартует 1 апреля и продлится до 15 июля.