Российских оперативников вооружат новым пистолетом

В России работают над созданием нового пистолета, предназначенного для оперативников. Опытный образец обещают выпустить в ближайшее время. Сейчас идет сертификация оружия.

Пистолет хотят выпустить в трех вариантах, рассказал РИА «Новости» генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Альберт Баков. Оформление всей документации по нему уже завершили.

Одной из разновидностей оружия станет компактный пистолет скрытого ношения. Он подойдет тем, «кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы». На предприятии также планируют выпустить служебный полноразмерный пистолет и специальную «спортивную» версию.

«Мы закончили оформление всей документации и сейчас проводим сертификацию пистолета калибра 9×19 миллиметров», — уточнил Баков.

Новое оружие, по его словам, необходимо в первую очередь оперативникам. ПМ может не устраивать их по показателям мощности и боезапаса.

«Бывают ситуации, когда сотрудник при исполнении сталкивается с человеком, у которого боезапас 18 патронов против 8 у оперативника», — подчеркнул руководитель предприятия.

Опытный образец на АО «ЦНИИТОЧМАШ» рассчитывают выпустить быстро — все процессы уже запущены. Баков заметил, что особой сложности в этом нет.