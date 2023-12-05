Армия 05 декабря 2023, 23:08 Российских офицеров впервые осудили за неотражение внезапного нападения ВСУ «Коммерсант»: офицеров ВС РФ осудили на 4 года за неотражение нападения ВСУ Unsplash

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Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес первый приговор российским офицерам, не предотвратившим внезапное нападение ВСУ на территорию Белгородской области. Фигуранты уголовного дела получили по четыре года лишения свободы. Об этом сообщил «Коммерсант».

Российские офицеры — Анатолий Бондарев и Дмитрий Дмитраков — остались при своих воинских званиях, избежав дополнительного наказания. Суд отказал обвинению в их лишении, поэтому после его отбытия они при желании смогут вернуться в армейские ряды.

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Известно, что в ходе ракетной атаки, которую они не предотвратили, погибли семь военных и были уничтожены 15 единиц различной техники. Речь шла о событиях в селе Старая Нелидовка Белгородской области 27 апреля 2022 года.

Офицеров обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 340 УК РФ (нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию России).

Фигуранты дела свою вину не признали и будут обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес вердикт офицеру, который на два месяца самовольно ушел из воинской части в ДНР. Его приговорили к шести годам колонии и лишили воинского звания.