Российских летчиков защитили от последствий ядерного взрыва

Новейший истребитель Су-57 оснастили высокотехнологичным остеклением, которое защитит летчика от последствий ядерного взрыва: светового, электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Об этом рассказал генеральный директор предприятия-разработчика ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

«[Обеспечивается] защита экипажа от воздействия электромагнитного, ультрафиолетового и инфракрасного излучений, а также от воздействия светового излучения ядерного взрыва», — приводит РИА «Новости» слова Силкина на едином дне приемки военного оборудования.

Он добавил, что остекление стало в два раза легче и в два раза прочнее предыдущего. Новые материалы делают кабину невидимой для радиолокаторов ПВО противника.

Силкин добавил, что новое остекление Су-57 теперь делают из монолитного листа поликарбоната, а сверху магнетронным способом покрывают специальными составами на основе золота и сплава индий-олово.

Истребитель пятого поколения Су-57 во время испытаний подтвердил свои характеристики. В конце мая вице-премьер Юрий Борисов заявил, что самолеты достроят и поставят в срок. Глава Ростеха Сергей Чемезов в конце 2019 года анонсировал масштабные поставки Су-57 в ВКС России. Он рассказал, что боевые машины поступят на вооружение уже в 2020 году.