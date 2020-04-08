Российские врачи начали прием в полевом госпитале в Бергамо. Видео

Российские врачи совместно с итальянскими коллегами начали прием пациентов с коронавирусом в полевом госпитале в Бергамо. Подготовку к первому дню работы специалисты сняли на видео.

В госпитале будут работать восемь врачебно-сестринских бригад, которые будут лечить больных легкой и средней степени, а также тех, кто лежит в отделении интенсивной терапии. Всего в госпитале будут задействованы 32 российских медика: военные врачи и медсестры. Об этом сообщили в Минобороны.

Врачебно-сестринские бригады будут дежурить круглосуточно, в три смены. Госпиталь в Бергамо рассчитан на 142 койки. Кроме российских специалистов, там будут работать и итальянские врачи. Всего более 200 человек медицинского персонала.

В Минобороны, кроме того, рассказали, что военные специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в городах Кальчо, Чвидате-аль-Пиано, Колоне-аль-Серио. Все они находятся в Ломбардии, этот регион наиболее затронут коронавирусом в Италии.

Россия отправила в Италию 15 военно-транспортных самолетов со специалистами и медицинским оборудованием 23 марта. С начала гуманитарной операции военные специалисты провели полную дезинфекцию в пансионатах в 33 населенных пунктах Ломбардии. Обработаны более 37 зданий и сооружений, свыше 20 тысяч квадратных метров дорог.

В Италии, по последней информации, выявили более 135 тысяч случаев заражения коронавирусом.