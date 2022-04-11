Российские войска захватили село Каменка в Харьковской области

Российский танковый полк освободил село Каменка в Изюмском районе Харьковской области. В этом населенном пункте находился один из самых укрепленных рубежей обороны ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

В своем Telegram-канале агентство опубликовало видео награждения военных Западного округа, проявивших мужество и героизм при освобождении поселка Каменка.

Сегодня же Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили два самолета и три беспилотника в Харьковской области. Также под Херсоном российские военные сбили украинский военный вертолет Ми-24.