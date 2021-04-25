Российские войска вернулись на базы после учений в Арктике

Российские войска, которые принимали участие в учениях в Арктике, вернулись в пункты постоянной дислокации. Речь идет о подразделениях Северного флота — корабли, подлодки и береговые войска.

Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота. Там уточнили, что на свои постоянные базы вернулись боевые корабли, подводные лодки, суда обеспечения, а также подразделения береговых частей и войск ПВО Северного флота. Они участвовали в практических мероприятиях межвидового командно-штабного учения по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

Мероприятие провели под общим руководством главнокомандующего Военно-морским флотом страны. Всего в учениях принимали участи более 20 судов и кораблей Кольской флотилии разнородных сил, подводных сил, дивизии ракетных кораблей и вспомогательного флота.

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов подчеркнул, что российские войска справились с задачами успешно. Сейчас их перевели в стандартный режим службы.