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Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили десант условного противника в ходе учений «Восток-2022»

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Расчеты РСЗО «Ураган» Восточного военного округа уничтожили условного противника в ходе ведения обороны острова Сахалин в рамках стратегического командно-штабного учения  «Восток-2022». Об этом сообщило Минобороны России.

По замыслу эпизода учений, артиллеристы должны были уничтожить условного противника, который предпринял попытку высадиться на восточное побережье Сахалина.

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Военные выдвинулись в назначенный район, заняли огневые позиции, а также выполнили маскировку техники, и подготовились к боевой стрельбе. После этого подразделения РСЗО «Ураган» произвели необходимые расчеты для стрельбы.

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«Чтобы не допустить прорыв противника во фланги и для непрерывного огневого воздействия по выявленным целям танкистами ВВО была применена тактика „танковой карусели“, а расчеты РСЗО „Ураган“ нанесли массированный огневой удар по легкобронированной технике и живой силе условного противника», — привело РИА «Новости» сообщения Минобороны России.

Ранее заместитель министра обороны России Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе сообщил, что учения «Восток-2022» носят оборонительный характер и не направлены против конкретных государств и военных союзов.

Минобороны РФ

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